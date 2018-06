I quattro cantoni, la campana, il gioco del fazzoletto, guardie e ladri, i bambini di oggi non conoscono nulla di tutto questo e se non sono incollati ad uno schermo, si annoiano. Cosa fare per ingannare il tempo?

Non resta che rompere qualcosa, calciare tutto ciò che capita a tiro. In questo caso la vittima è una macchinina rossa che come si dice a Bari, se potesse parlare ne avrebbe di cose da dire.

Siamo a Carrassi, in via de Gemmis, alcuni ragazzi ribaltano l’auto giocattolo come una tartaruga con la pancia all’aria, ci saltano sopra, fanno acrobazie come se avessero tra i piedi un pallone, tutto sotto lo sguardo del parterre femminile.