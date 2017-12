Non il solito mazzo di carte, ma una piccola opera d’arte capace di raccontare angoli e personaggi di due città italiane. Parliamo delle carte ‘Altrovetane” realizzate dal giovane e talentuoso Andrea Cacucciolo barese di nascita, bolognese d’adozione.

Si tratta di 40 carte del genere napoletano ma completamente rivisitate, autoprodotte, stampate in off-set in alta qualità e plastificate: “Queste carte non sono né baresi né bolognesi, infatti le ho chiamate Altrovetane perché stanno in mezzo alle due città”.

Un prodotto che le vecchie generazioni, troppe legate alle tradizioni, sembrano non gradire più di tanto: “Sono illustrazioni particolari, meno intuitive rispetto alle classiche carte napoletane e ci vuole tempo per imparare a giocarci – spiega Andrea – ma si tratta di un prodotto artistico”.

