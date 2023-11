È stata pubblicata questa mattina la determina utile ad avviare una procedura di affidamento per il servizio di allestimento di catene luminose, cd. luminarie, e addobbi natalizi, compresi i servizi connessi e opzionali per le vie e piazze della Città di Bari, con le modalità dell’accordo quadro di durata di 8 mesi e plafond massimo di spesa pari a 200.000 euro. Anche quest’anno l’amministrazione comunale intende contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio attraverso l’allestimento di alcune vie e piazze della città con scenari illuminotecnici anche a tema natalizio capaci di creare un’atmosfera accogliente e suggestiva che favorisca le attività commerciali.

“Stiamo preparando tutto per accogliere turisti, visitatori e residenti in una città magica, addobbata per il lungo mese di feste che come di consueto anima Bari dal 6 dicembre al 6 gennaio – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone –. Gli uffici sono già al lavoro da tempo e, dopo la gara per i servizi di allestimento e animazione del villaggio di Babbo natale, curato dall’assessorato alla Cultura, siamo pronti con l’accordo quadro per le luminarie, a cui possono attingere tutti i Municipi senza distinzioni e in base alle loro esigenze. Le luminarie baresi sono un addobbo di grande richiamo per i turisti e per i residenti dei Comuni limitrofi, che scelgono la città per trascorrere qualche ora del proprio tempo libero e fare qualche acquisto. Ormai da tempo la città di Bari vive con grande attesa e partecipazione il mese di festa che prende avvio con i festeggiamenti per il nostro santo patrono, che nella tradizione popolare in tantissimi Paesi del Mondo è il santo che porta i doni, a cui lo stesso Santa Claus è ispirato”.