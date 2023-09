Questa mattina, tra le acque di Torre a Mare, è stato rinvenuto senza vita un esemplare di stenella, un piccolo delfino tra i più comuni nel Mediterraneo. Gli operatori del Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Molfetta, in coordinamento con l’Asl di Bari e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale, hanno ritrovato il giovane cetaceo odontoceto femmina ed effettuato sul campo una necroscopia, esame indispensabile per recuperare sia materiale ma anche informazioni utilissime per capire le cause di morte e le patologie più frequenti che colpiscono tali mammiferi. La triste notizia è stata diffusa da Pasquale Salvemini, presidente WWF Molfetta.