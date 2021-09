Nella giornata di oggi, 17 settembre, dovrebbe festeggiarsi San Roberto. Tra il dire e il fare però c’è sempre il cartello delle informazioni comunali di Bari che augura gli auguri a tutti i Pulcerto.

Come accadde per San Giademo e San Pulcido, a quanto pare anche questa volta Google non ne sa nulla. A questo punto non c’è due senza 3: sfidiamo ancora una volta internet lanciando un appello a tutti i Pulcerto della terra, scriveteci sui nostri canali social e palesatevi.