“Come governo adotteremo un approccio graduale e misure adeguate a seconda dei dati epidemiologici”. Ad annunciarlo è stato Mario Draghi, presidente del Consiglio, durante il question time alla Camera.

“Per quanto riguarda i matrimoni capisco che c’è preoccupazione da parte di chi deve sposarsi – spiega -. È fondamentale avere pazienza per evitare che un’occasione di gioia si trasformi in potenziale rischio. Il governo resta vicino ai settori come il wedding con lo stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno in corso”.

Draghi si è espresso anche sul turismo in vista dell’estate. “Riapriremo al più presto l’Italia al turismo. Siamo all’opera per garantire una rapida ripartenza in massima sicurezza”, le sue parole.

“Prevediamo di ampliare la sperimentazione dei voli Covid-tested e sono in corso modifiche alle misure esistenti per permettere l’accesso nei Paesi Schengen con la presentazione di un tampone negativo e senza quarantena”, ha concluso Draghi sul turismo.

“La campagna vaccinale” per il Premier “sta dando i suoi frutti e tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con prima dose le persone fragili e quelle superiori a 60 anni”.