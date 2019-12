Per quanto tempo Dino Rizzi reggerà il palo in bilico? Se lo chiede anche lui visto che sulla provinciale che collega Modugno a Bari ce ne sono altri che per la cattiva manutenzione sono crollati sull’asfalto. Alla domanda possono dare una risposta solo i due comuni con un intervento per il ripristino dei pali.

“Come può la macchina amministrativa non accorgersi di quanto accade su questa provinciale? Non stiamo parlando di una strada poco frequentata ma udi un’arteria principale che collega due comuni come Bari e Modugno”.

1 di 2