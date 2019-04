Un utente del centro diurno Area 51, vemerdì mattina si è steso a lungo per terra su corso Italia in segno di protesta. Non si è ben comprese quali fossero le sue rivendicazioni.

In ogni caso il manifestante non ha fatto bene i conti, rimanendo steso dopo uno dei varchi d’accesso al largo marciapiedi usato anche come parcheggio.

In questo modo gli automobilisti, incuriositi e poco seccati, hanno potuto raggirare l’uomo e le sue misteriose ragioni.