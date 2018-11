Dal prossimo 2 maggio Bari avrà un collegamento diretto con Cracovia. Il volo della compagnia aerea WizzAir avrà tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e sabato.

La decisione rientra nella pianificazione strategica con l’agenzia Pugliapromozione, fa sapere il presidente Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. “In questi anni, infatti, la

Polonia si è segnalata quale mercato fonte in forte crescita per l’incoming pugliese; siamo certi che il volo su Cracovia, quarta destinazione polacca di Wizz Air, con la quale abbiamo definito la conferma per la prossima stagione estiva dei collegamenti con Varsavia, Katowice e Breslavia, farà crescere gli arrivi da un’area dinamica e con concreti margini di crescita”.

“Non si può non sottolineare come questi voli rappresentino un elemento fondamentale per il mondo delle imprese pugliesi – conclude il presidente Aeroporti di Puglia – non solo del comparto turistico, per sviluppare business su mercati in espansione e in forte crescita economica”.