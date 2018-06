Baresi che avete a cuore l’ambiente e il decoro della vostra città, Amiu Puglia pensa anche a quelli di voi che sono più tecnologici. Da qualche giorno sul sito aziendale è infatti possibile prenotare online il ritiro gratuito dei rifiuti ingombrati che si è intenzionati a dismettere.

Nonostante le circa 37mila segnalazioni evase ogni anno tramite il numero verde 800.011.558, per alcuni utenti non è stato possibile accedere tempestivamente al servizio dedicato.

Di qui la scelta di realizzare una piattaforma web, integrata con il sito dell’Amiu, che consenta ai cittadini di registrarsi, prenotare il ritiro e scegliere il giorno in cui il servizio sarà effettuato nonché il codice da apporre sugli ingombranti.

“Abbiamo voluto migliorare un servizio molto richiesto dai baresi – ha commentato il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella -. In tanti, infatti, non riuscendo a parlare con gli operatori del numero verde a causa del sovraccarico delle linee telefoniche, non trovano risposte alle loro domande”.

“Sebbene dallo scorso mese di marzo il numero dedicato sia raggiungibile anche dai cellulari – ha aggiunto – con l’avvio del nuovo servizio online contiamo di poter evadere le richieste in maniera efficiente, considerato anche che il sistema web individuato dialoga con le richieste accolte telefonicamente e, in automatico, indica la prima data utile per il ritiro gratuito gestito da Amiu”.

“Ovviamente – ha concluso Persichella – sarà nostra cura monitorare l’andamento di questo nuovo servizio per apportarvi eventuali modifiche. Il nostro compito è quello di agevolare l’utenza e le soluzioni ricercate muovono proprio dalle richieste dei cittadini baresi”.

Tutto questo, purtroppo, servirà davvero a poco nel caso dei luridi incalliti, quelli che proprio non la vogliono smettere di abbandonare dove e come capita le proprie cose da buttare.