Continuano gli avvistamenti di cinghiali nel quartiere San Paolo. Questa volta non siamo nei pressi della Lama, dove ultimamente è facile vederli, ma in viale delle Regioni, a ridosso di piazza Europa, centro residenziale del quartiere.

I due esemplari, immortalati da un incredulo passante, gironzolano tranquilli e indisturbati forse alla ricerca di cibo o forse in cerca di una casa accogliente per i cuccioli che poco tempo fa abbiamo trovato in via Bonomo.

Il tempo però è ormai scaduto, l’Amministrazione Comunale deve fare qualcosa per questi esemplari che ogni giorno di più si avvicinano al centro abitato allontanandosi dalla Lama. Un problema che, non essendo affrontato nel modo giusto, sta allarmando i cittadini.