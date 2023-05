Come in tutto il mondo anche in Italia domani, 17 maggio, vi saranno manifestazioni contro la discriminazione sessuale e l'identità di genere. Eppure solo ieri, un ragazzo di Bitonto ha denunciato di aver trovato un biglietto omofobo sulla porta di casa; solo qualche giorno fa, Giuseppe e Angelo, i pugliesi uniti civilmente con picchetto d'onore nel Brindisino, sono stati investiti da commenti d'odio. Che la Giornata di domani non sia solo un rigurgito di coscienza.