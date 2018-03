È Irma Melini la nuova guida del gruppo misto nel Consiglio comunale di Bari. Determinanti per la sua elezione i voti di Pasquale Di Rella, ex Presidente del Consiglio Comunale, e di Ilaria De Robertis, della Lista Canonico per Bari. Non hanno invece partecipato alla votazione Fabio Romito e Pasquale Finocchio, gravitanti nell’area centrodestra.

Due i dati politici che emergono da questa strana composizione all’interno del gruppo misto: in primis non si è formata, come ci si poteva aspettare, una maggioranza di centrodestra intorno alla candidatura della Melini.

In secondo luogo il sostegno dei “civici” Di Rella e De Robertis confermano che la stessa Melini è una figura ormai slegata dalla coalizione di centrodestra e che – secondo voci di corridoio – sta valutando una propria discesa in campo in qualità di candidata Sindaco.

Una brutta notizia per chi pensa che la partita di Palazzo di Città sia limitata a Decaro, Laforgia, Cassano, Melchiorre e al futuro rappresentante del Movimento 5 Stelle. Qualcuno continua a ritenere che si possano imporre candidature dall’alto, ma i cittadini conoscono i protagonisti positivi negativi della politica barese e sapranno promuovere o bocciare le scelte dei partiti.