Dopo 10 anni di esperienza nel settore, in cui si è specializzata soprattutto nella crescita e

sviluppo di strategie per l’ecommerce e marketing digitale, Socialware diventa parte di un

gruppo quotato in borsa, mantenendo salda la sua identità. L’acquisizione è al 51% da parte di Finlogic e si rivela strategica per il gruppo, che ora sbarca nel mercato dei servizi digitali grazie al know-how dell’agenzia fondata da Francesco Antonacci.

“Siamo molto entusiasti per questa acquisizione – ha commentato il CEO di Finlogic, Dino Natale – che ci consentirà di inglobare nuovi servizi di marketing utili a valorizzare il

gruppo Finlogic, incrementare l’attività di lead generation e quindi, di conseguenza, generare ricavi tramite nuova clientela, nonché permettere di vendere questi servizi ai nostri stessi clienti”.

Con questa acquisizione Socialware entra in una nuova decade di successi, con la solidità e

l’affidabilità del Gruppo Finlogic, che permetterà di sperimentare nuovi tool e strategie

innovative sui progetti di digital marketing. Intenzione avvalorata anche da Francesco Antonacci di Socialware: “Entrare in Finlogic è una grande opportunità di sviluppo per Socialware. Daremo un importante supporto a tutte le aziende del Gruppo Finlogic per far diventare il web un canale strategico per il loro business”.

“D’altra parte – ha aggiunto – avremo la possibilità di aumentare la qualità dei nostri servizi e avere una presenza più importante su tutto il territorio italiano. Il mercato delle Web agency oggi è molto frammentato con questa operazione vogliamo dare un ulteriore segnale di affidabilità e qualità del nostro lavoro”.

“Nata a Bari dieci anni fa, Socialware è stata tra le prime agenzie in Italia a dedicarsi a pieno regime al mondo dell’Ecommerce. Francesco Antonacci, socio fondatore è anche autore della casa editrice Hoepli, per cui ha già scritto 3 libri in materia di Web Marketing e

Ecommerce. In questi anni Socialware si è distinta per i risultati conseguiti spaziando in vari settori industriali.

Certificata come Google Partner, Socialware è specializzata nella gestione di progetti di Digital marketing con particolare focus su: campagne pubblicitarie sul web, SEO, Web Analytics, Email marketing, Social media marketing e ogni altra attività ad esse legate.