Può finalmente terminare l’incubo per gli infermieri precari della Asl Bari con contratto scaduto lo scorso 31 ottobre. È stato pubblicato dalla Asl di Bari l’avviso, ad evidenza pubblica e per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato rivolto agli infermieri.

Impegno mantenuto, dunque, dopo che durante l’incontro con sindacati e infermieri asl Bari il Presidente Michele Emiliano e il direttore Antonio Sanguedolce si erano impegnati a pubblicare velocemente un bando online sempre a tempo determinato in attesa del nuovo concorso che partirà a inizio anno.