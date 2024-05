Una settimana dedicata al fare comunità attraverso libri, incontri, momenti di gioco e spettacolo, una grande festa di piazza rivolta a tutta la città a partire da un luogo simbolo del quartiere Libertà, piazza del Redentore: è quanto accadrà con il RedFest fra lunedì 20 e domenica 26 maggio tra gli spazi dell’Istituto Salesiano del Redentore, la Biblioteca di quartiere “Don Bosco” e, appunto, la piazza, centro e anima del quartiere.

Si è inconinciato lunedì 20 maggio alle 19.00, nella biblioteca di quartiere “Don Bosco”, con la presentazione del libro “La camorra a Bari” di Domenico Mortellaro e Francesco Minervini, edito da Stilo Editrice: una riflessione su quanto la «Camorra di Bari» sia un fenomeno multiforme e in continua evoluzione. Gli autori, che studiano e raccontano da tempo il rapporto tra le mafie e la città, affrontano in un dialogo le questioni principali e i rischi dell’attuale contesto criminale. E offrono alla comunità barese un utile strumento di conoscenza, per mantenere alta la guardia contro la sete di potere delle mafie.

Oggi, mercoledì 22 maggio, alle 20.30, nel cortile dell’oratorio salesiano “Dr. Why Quiz & Pub oratoriano”, una serata quiz a premi rivolta ai giovani e alle famiglie, seguita dalla premiazione dei vincitori del contest “Raccontami il tuo sogno”, per cui adolescenti e giovani sono stati invitati a cimentarsi con la realizzazione di un reel dedicato alla realizzazione dei sogni.

Giovedì 23 maggio, dalle 17.30, la piazza del Redentore si animerà con il Festival dell’Educazione, giunto alla terza edizione e reso possibile grazie alla vivace ed entusiasta collaborazione delle numerose associazioni del territorio che da anni sono impegnate nel sostegno all’educazione delle nuove generazioni. In un lungo pomeriggio di attività saranno proposti laboratori creativi, giochi, riflessioni e confronti: tra le tante, Libera avvierà esperienze di scrittura creativa a partire da parole della legalità; Alumni Mathematica giochi di diffusione cultura delle discipline Stem; la cooperativa Caps sarà presente con la sua unità di strada per la simulazione della guida in stato d’ebrezza; Tou play animerà la piazza

con i giochi tradizionali del passato; Retake tornerà con le sua azioni dedicate al riuso e in particolare al riuso nel gioco e – ancora una volta – farà clean up della piazza; Slow food offrirà una merenda – insieme con le aziende Burdi di Toritto e Saporosa di Andria – e nel suo stand presenterà le sue attività educative; Avanzi popolo preparerà estratti con frutta e verdura eccedenti in collaborazione con gli operatori del mercato Manifattura tabacchi del quartiere Libertà.

Le associazioni e realtà partecipanti al Festival dell’Educazione sono:Laboratorio Don Bosco oggi, il centro socio educativo I ragazzi di Don Bosco, l’aps Piccoli Passi Grandi

Sogni, il centro socio educativo “Insieme”, Alumni Mathematica, Retake Bari, Libera Puglia, Avanzi Popolo, Marcobaleno, Slow Food, Spazio 13, Opera San Nicola, Tou Play, Help, Centro di servizio al volontariato San Nicola, Punto luce Save the children, Mamma happy, GEP, Amlet, Coop. Caps, Centro servizi per le famiglie Libertà.

Venerdì 24 maggio sarà dedicato alla Solennità di Maria Ausiliatrice, con processione serale.

Mentre sabato 25 maggio alle 19.00 nella sala San Giuseppe si terrà lo spettacolo “Una tavola per tutti” a cura del Centro servizi per le famiglie Libertà. La settimana si chiuderà, domenica 26 maggio alle 10.00 Festa delle famiglie: Santa Messa e a seguire in cortile gonfiabili, giochi a stand e pranzo insieme in Oratorio.