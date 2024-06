Continua il tour live della band milanese La Crus, “PROTEGGIMI DA CIÒ CHE VOGLIO” è il loro nuovo album che ha segnato ufficialmente il loro ritorno insieme sulla scena musicale italiana. Saranno in estate in concerto in Puglia, la prima data, quella più vicina è il 5 luglio a Bari per l’A-Riva Festival 2024 (Lungomare Girolamo alle h 21.30 Ingresso Gratuito ), per poi tornare ad agosto ospiti del SEI Festival a Corigliano d’Otranto l’8 agosto.

In più, sono stati resi noti i nomi dei finalisti per le Targhe Tenco 2024 e tra i 5 della categoria MIGLIOR ALBUM IN ASSOLUTO un tuffo al cuore di felicità:

LA CRUS con PROTEGGIMI DA CIÒ CHE VOGLIO, l’album che ha accompagnato la reunion della band e che proprio dal Premio dedicato a Luigi Tenco, iniziò il suo ricco percorso artistico nel 1994.

Otto canzoni inedite e due brani ripresi dal vastissimo repertorio che hanno trovato nuova bellezza grazie alle collaborazioni con Carmen Consoli (Io Confesso) e Colapesce Dimartino (Come Ogni Volta).

Sempre a proposito di preziose collaborazioni, non dimentichiamo Matteo Cantaluppi che ha prodotto un album che all’uscita ha ricevuto da pubblico e critica una calda standing ovation.

Ora, nell’attesa di vedere se il LA CRUS torneranno sul palco del Premio Tenco a chiusura di un ideale cerchio, loro e noi ringraziamo tutti coloro che hanno votato; non c’è nulla di più prezioso che ricevere come regalo un sogno che speriamo si realizzi.