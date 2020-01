Dopo l’apertura del teatro a suo nome, la città di Bari vuole celebrare per la prima volta il compleanno del grande compositore barese Niccolò Piccinni, nato nel capoluogo pugliese il 16 gennaio del 1728. Celebre per le sue composizioni, Piccinni si formò al Conservatorio di Napoli e divenne celebre a Parigi alla corte della Regina Maria Antonietta.

Per Bari il compleanno del compositore diventerà un appuntamento annuale per mantenere vivo il ricordo del compositore. Il programma è ricco di eventi gratuiti e si terranno vicino alla statua di Piccinni, nella sua casa in piazza Mercantile, fatta tornare a nuova vita in occasione del suo compleanno, e nel Museo Civico di Bari.

PROGRAMMA

Statua di Niccolò Piccinni

▪ ore 17.30 – Accensione delle luci a cura di Paulicelli Light Design

Museo Civico di Bari

▪ ore 17.00 – Videoproiezione interna ed esterna a cura di Nicola Amato

▪ ore 17.00 – 20.00 – Esposizione dedicata a Niccolò Piccinni. Visite guidate a cura degli studenti del Liceo Artistico De Nittis – Pascali di Bari.

▪ ore 17.30 – Saluti di Ines Pierucci Assessore alle Culture, Micaela Paparella Consigliera comunale e Corrado Roselli Direttore del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

▪ Ore 18.00 – “Armonie baresi cosmopolite. Racconto della vita di un compositore pugliese” a cura del prof. Nicola Scardicchio docente di Storia della Musica e Grazia Bonasia Maestra d’orchestra.

▪ ore 18.30 – Esecuzione musicale di Maria Serena Salvemini solista di violino del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

▪ Ore 19.00 – Spettacolo di burattini “Tragicomica contesa fra Piccinni e Gluck” a cura di Paolo Comentale, Granteatrino Casa di Pulcinella.

Casa Piccinni

▪ ore 17.00 – 20.00 – Visite guidate a cura degli studenti Liceo Artistico De Nittis – Pascali di Bari e ascolto di musiche picciniane dell’album “Sakros” a cura dell’Ass.Cult Il Mondo della Luna

▪ ore 20.00 – “Brindisi con Niccolò Piccinni” a cura di Angelo Pascual De Marzo, Ass. I Luoghi della Musica

▪ ore 20.30 – Allestimento e accoglienza a cura di Misia Arte, Botlea, Khareba Winery Italia, Ass. Cult. Chiacchiere e Fornelli e Pasticceria Mercantile