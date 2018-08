Sabato 8 Settembre nei pressi della Piscina Comunale di Bitonto si terrà la prima edizione del “ROCK IN LAMA”, festival open air di musica Rock con particolare attenzione alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva bitontino e del territorio del Parco Naturale

Regionale “Lama Balice”, organizzato da Testudo Eventi e Associazione Dark Slide Bitonto.

Ospiti speciali di questa prima rassegna sono i milanesi PUNKREAS considerati, a buon diritto, la punk rock band più conosciuta d’Italia con esperienza trentennale nel settore. Ad aprire le danze alcune tra le migliori realtà nazionali e locali: gli abruzzesi ZIPPO che calcano i palchi europei e nazionali dal 2004, i bitontini ANUSEYE che possono

vantare un’esperienza ventennale nella scena psychedelic Rock e i tarantini SUDDISORDER.

I concerti avranno inizio alle 16, i biglietti sono già disponibili in tutti i punti vendita VIVATICKET e su www.vivaticket.it al costo di 5€ + 1€ di prevendita. Qui di seguito il programma con tutti gli eventi in avvicinamento all’8 Settembre:

– Venerdì 24 Agosto: Collaborazione con Notte Bianca al Bosco di

Bitonto, evento organizzato da Associazione “Fare Verde Bitonto”;

– Domenica 2 Settembre: Escursione al Parco Lama Balice | Costo 3€;

– Lunedì 3 Settembre: “School of Rock” con Associazione “L’anatroccolo”;

– Martedì 4 Settembre: “School of Rock” con Coop. Sociale “Eughenia”;

– Sabato 8 Settembre: ROCK IN LAMA @ Piscina Comunale | Via Nicola

Piacente 13, Bitonto (BA) | Ticket 5€ + 1€(ddp).