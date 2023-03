Manca davvero poco all’arrivo dei Måneskin al Palaflorio di Bari per la prossima tappa italiana del “Loud Kids Tour“. La Polizia Locale, però, dopo una serie di riunioni tecniche svoltesi con la Questura nelle scorse settimane, ha adottato un provvedimento finalizzato a minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, per tutelare i diritti delle persone di partecipare all’evento senza timori per la propria e l’altrui incolumità. Ecco il comunicato emesso dal Comune di Bari.

“A fronte di ciò è stata adottata l’ordinanza che vieta:

– la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento musicale, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l’evento musicale, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

– la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Il dispositivo ha valore all’interno del Palaflorio nonché nelle zone perimetrali che possono circoscriversi nel raggio (in linea d’aria) di 500 metri dai cancelli dell’impianto sportivo, nel perimetro dell’area costituito dalle vie Caldarola (e prosecuzione fino alla circonvallazione), La Pira, Appulo e Archimede, dalle ore 15.00 del giorno dell’evento e fino a due ore dopo la fine dello stesso. I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.

Un’ulteriore ordinanza inerente alla viabilità dispone quanto segue: Il giorno 31 marzo 2023:

1. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Prezzolini, comprese le aree di sosta antistante il Palaflorio e comprese tra la via Archimede ed il parco urbano “Ecopoli”;

b. via Archimede, tratto compreso tra via Prezzolini e via Giustina Rocca;

c. via Giustina Rocca, tratto compreso tra la trav. via Giustina Rocca (dal civ. 9 al civ. 17) e via Archimede;

2. dalle ore 08.30 alle ore 23.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Prezzolini;

b. via Archimede, tratto compreso tra via Prezzolini e via Giustina Rocca;

c. via Giustina Rocca, tratto compreso tra la trav. via Giustina Rocca (dal civ. 9 al civ. 17) e via Archimede“.