Facile.it e Consumerismo no profit hanno allertato sul fenomeno del caro bollette e sulle truffe che hanno colpito molti consumatori. Infatti, più di 4 milioni di italiani, pur di risparmiare, finiscono vittime di truffe e riportano danni economici di 1.2 miliardi di euro. A Roma, è stata presentata oggi, 16 maggio, un’indagine annuale per spiegare le modalità usate dai truffatori.

Tra gli strumenti più usati dai malfattori vi sono i finti call center e anche la truffa porta a porta. Ma molti italiani affermano di essere stati contattati anche tramite finte e-mail che rimandano a siti web fake. Stando all’Ansa sarebbero le persone tra i 35 e 44 anni, anche con un titolo di studio universitario, quelle che tendono a cadere nei tranelli.

Per contrastare tale fenomeno, Facile.it e Consumerismo hanno creato il progetto, “Stop alle Truffe”, un sito web che si offre come una guida per riconoscere le truffe. Attraverso articoli, video, guide e podcast, gli italiani possono trovare strumenti utili per non incappare in queste trappole.