Multe alle auto in divieto di sosta allo stadio San Nicola ma senza il verbale sul cruscotto. Il caso portato alla luce dall’ex consigliere comunale, Marco Emiliano, ha mosso le lamentele degli altri baresi che si sono visti recapitare la multa a casa.

“Sono arrivato allo stadio quasi alla fine della partita contro la Ternana. Ammetto di aver parcheggiato la macchina in divieto, ma mi sono allontanato solo 5 minuti perché ho provato a chiedere agli steward se potessimo entrare io e mio figlio per vedere gli ultimi minuti di gioco, ma non è stato possibile. Una volta arrivato all’auto- racconta il barese – ho visto due vigili che si allontanavano e ho chiesto se mi avessero fatto la multa. I due mi hanno risposto di no e mi sono tranquillizzato, ma dopo qualche giorno mi è arrivata a casa per posta”.

“Perché non dirmi da subito che me l’avevano fatta? Ero in divieto e la multa era giusta, ma perché non permettermi di pagarla subito invece di aspettare l’arrivo a casa? Un comportamento indecoroso – conclude il barese – un modo per fare cassa da parte del Comune”.