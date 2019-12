Il 14 dicembre le sigle sindacali hanno indetto un nuovo sciopero di 4 ore dei lavoratori Amtab. La stessa azienda municipalizzata del trasporto barese fa sapere che verranno rispettate le fasce orarie di garanzia, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl, Faisa Cisal, Confail e Cildi, hanno indetto lo sciopero di 4 ore per motivazioni inerenti a problematiche riguardanti la programmazione di eventi straordinari e la rendicontazione degli incassi eventi straordinari.

Il personale di esercizio Tpl (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio) sciopererà dalle ore 20 alle ore 24. Il personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) nelle ultime 4 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili. Per il centro operativo sono previste 2 unità, per il numero verde 1 unità, per gli impianti di aree di sosta automatizzate 1 unità per ogni impianto, per la squadra antincendio/emergenza 1 unità e per la manutenzione e rimessaggio previsti 1 capo operatore, 2 operatori e 2 collaboratori di esercizio.