Forti disagi per chi quest’oggi aveva in programma di viaggiare con Alitalia. A causa dello sciopero del personale navigante, sono stati cancellati 27 voli da e per la Puglia.

Le fasce garantite dall’azienda sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. I voli cancellati in partenza da Bari e diretti a Milano Malpensa e Roma Fiumicino sono in totale 8, come quelli diretti nel capoluogo pugliese dall’aeroporto lombardo e laziale.

Vista la criticità della situazione, la compagnia aerea invita i passeggeri a collegarsi al sito per maggiori informazioni.