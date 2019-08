Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto sulla statale 16, a circa tre chilometri dall’uscita Cozze-Conversano. Ferite, seppure in maniera non grave, alcune delle persone coinvolte nell’incidente, che sta causando alcuni chilometri di coda in direzione Sudd, verso le spiagge e le località di vacanza. Sul posto il 118 e Polizia Stradale.

