Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato scoperto stamane a Japigia, in un appartamento di via Pitagora. Dalle prime risultanze il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali alcuni giorni fa, nessuno però si sarebbe accorto di nulla fino ad oggi.

I vicini preoccupati hanno dato l’allarme, quando i soccorritori del 118 sono entrati in casa hanno solo potuto constatare la morte. Secondo quanto appreso, la 73enne viveva da sola e da qualche tempo pare avesse ridotto al massimo le interazioni col vicinato. Stamattina la tragica scoperta.