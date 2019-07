Ennesimo incidente sulla statale 16, all’altezza della deviazione di Japigia, in direzione Foggia. Un camion si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto Vigili del Fuoco, Polstrada e i soccorritori del 118, che hanno trasportato in ospedale il camionista. Le sue condizioni sono gravi. La circolazione è pesantemente rallentata.

print