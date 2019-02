Verso le 12 di questa mattina un incidente si è verificato alle spalle di parco 2 giugno, all’incrocio tra viale Einaudi, via della Costituente e via Falcone e Borsellino. Per cause in via di accertamento, una macchina e uno scooter sono venute a contatto, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per gestire la circolazione ed eseguire i rilievi del caso.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo sulla trentina d’anni, soccorso inizialmente da un’ambulanza di passaggio, con paziente a bordo, che si è fermata per sincerarsi delle sue condizioni. All’arrivo dell’equipaggio inviato dalla postazione ex Cto, il centauro è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

1 di 4