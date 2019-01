Rispedito a casa con un nulla di fatto perché in ufficio manca la fotocopiatrice. Succede al distretto sociosanitario numero 2 dell’ Ausl Bari 4 a Carbonara, in via Guglielmo Oberdan.

Lo sfortunato cittadino si era recato della sede della Asl per fare cambio del pediatra della mutua ma quando è entrato ha ricevuto la sgradita sorpresa: “Pur avendo tutti i documenti in regola – spiega – non ho potuto procedere perché non hanno una fotocopatrice. Stavano cartelli ovunque dicendo di portare le fotocopie Cose da pazzi”.