Vigilia di Natale in coda sulla statale 16. Un incidente poco prima di Palese sta infatti mandando in tilt la circolazione in direzione nord: tre le auto coinvolte anche se pare che uno dei tre mezzi sia scappato.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro su cui indagano gli uomini della Polizia Stradale giunti per i rilievi di rito e per sveltire il traffico che è fortemente congestionato. Sul posto anche le ambulanze del 118 di Modugno e Palese che hanno soccorso due donne di circa 50 anni: per loro qualche contusione ma niente di grave.