I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto e sequestrato, in due autoarticolati provenienti dall’Albania, n.1856 pallets, oltre attrezzi e accessori per imballaggi dichiarati in franchigia dei diritti doganali.

La merce, dagli accertamenti condotti su una società cooperativa marchigiana indicata nella documentazione esibita, che interpellata disconosceva l’esistenza dell’operazione, risultava accompagnata da falsa autorizzazione di temporanea esportazione in Albania e successiva reimportazione in Italia.