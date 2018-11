Questo pomeriggio in via dei Gerani, nella zona industriale tra Bari, Modugno e Bitonto, si è verificato un incidente stradale, poco distante dalla sede della Stante Logistic. Per cause ancora tutte da chiarire, un furgoncino è andato a sbattere violentemente contro un camion e si è accartocciato.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, delle postazioni “Tribunale” e “Cto”, e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere del furgoncino. Il guidatore, unico passeggero del veicolo, dopo la stabilizzazione dei parametri vitali e un approccio terapico d’urgenza in loco, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico.

Uno dei passeggeri a bordo del camion ha invece riportato un trauma cranico, anche per lui si è reso necessario il trasporto al Policlinico. Sin da subito si sono diffuse voci di un decesso, ma dalla centrale operativa del servizio di emergenza-urgenza hanno seccamente smentito.

