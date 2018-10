Occhi vispi e faccia da birbante. Santiago, il piccolo di 5 anni scomparso questa mattina a Palo del Colle, stringe teneramente la zia che ha appena avuto un malore. Sorride, Santiago, tra le braccia della mamma ancora sconvolta: “Non dimenticherò questo giorno per tutta la vita” dice la donna al nostro microfono mentre l’intero paese tira un sospiro di sollievo.

Anna, la vicina di casa, non si era accorta che il piccolo si era nascosto sotto il suo letto. I minuti passavano e Santiago è rimasto nascosto per paura del rimprovero: “Non vedo molto bene – spiega la donna – per questo non mi sono accorta che Santiago era in casa. Mi sono messa anche io fuori dalla porta ad aspettare notizie”.

Rocambolesco il ritrovamento. La nonna del piccolo chiede ad Anna di andare in Bagno, ma sbaglia strada e entra proprio nella camera dove il nipote si era nascosto. Qui Santiago riconosce la sua voce e capisce che il ‘gioco’ è finito: “Stava giocando con me a nascondino” dice la mamma con occhi ancora pieni di lacrime. “Ringrazio tutti i palesi e i Carabinieri per il loro impegno nelle ricerche di mio figlio”. Sono le uniche parole che il papà riesce a dire.