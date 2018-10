L’auto in sosta sullo spazio retrostante al posto per i disabili davanti al Comune è stata multata. A farcelo sapere è il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, che in una nota spiega come la sanzione sia stata regolarmente applicata.

L’autovettura in sosta irregolare presente alle ore 11.15 del giorno 12.10.2018, innanzi la sede comunale di Corso Vittorio Emanuele II civico 84, come da atti presenti presso gli Uffici della scrivente Ripartizione risulta essere stato regolarmente sanzionato per la violazione accertata al Codice della Strada alle ore 09.15 della stessa giornata.

Pertanto si diffida a pubblicare esternazioni denigratorie e prive di ogni fondamento nei confronti del Corpo di Polizia Locale, riservandosi, codesto Comando, di tutelare, nelle sedi opportune, l’onore, il prestigio e l’immagine del Corpo di Polizia Locale di Bari, considerato che a seguito della pubblicazione dell’articolo di cui sopra sono seguiti sui social post e commenti ulteriormente offensivi”.

Ribadiamo comunque che fino a quando la nostra troupe è stata sul posto non c’era nessuna multa sull’auto. Speriamo comunque che il nostro intervento sia servito per eliminare una fastidiosa abitudine.