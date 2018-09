In manette e con una lacerazione sanguinante all’arcata sopracciliare, peggio di così non gli poteva andare. Un ladro questo pomeriggio ha tentato di scippare una signora in piazza Moro, a Bari, davanti alla stazione ferroviaria, purtroppo per lui la vittoria ha opposto residenza e mandato all’aria i suoi piani criminosi.

Non bastasse, alla scena ha assistito un metronotte in servizio, che è intervenuto per bloccarlo. Nella colluttazione che ne è seguita, il ladruncolo è finito a terra sbattendo la faccia. Risultato, una lacerazione al sopracciglio con abbondante fuoruscita di sangue, l’intervento del 118 per la mediazione, e l’arresto da parte della Polizia Ferroviaria.