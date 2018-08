Uno spavento incredibile e tanta paura, per fortuna solo con lievi conseguenze. La notte scorsa una Opel Astra, che stava percorrendo la ss16, ha sfondato una barriera ed è precipitata per alcuni metri all’altezza dello svincolo per Polignano. L’auto è caduta lungo la collinetta che costeggia la carreggiata in quel tratto, fortunatamente si è trattato di un dislivello non è particolarmente accentuato, tanto vero che le due donne a bordo del mezzo, infermiere che rientravano dopo il turno di lavoro, hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, cui spetta ora il compito di ricostruire l’accaduto e soprattutto capire cosa abbia provocato l’incidente.

