Bora è un ragazzo albanese 22enne dagli occhi profondi e marroni. Oggi sarebbe dovuto essere al fianco dell’amata compagna per assistere all’imminente nascita della sua bambina, ma da due giorni non si hanno più sue notizie.

Lunedì 27 agosto alle 23.30 il giovane è partito da Bologna, dove lavorava come operaio in una fabbrica e viveva con altri due ragazzi. Secondo quanto avrebbe confermato la compagnia di autobus Flixbus, Bora dovrebbe aver raggiunto Bari la mattina seguente alle ore 8.

Il giovane due settimane prima aveva già destato la preoccupazione di parenti e colleghi facendo perdere le sue tracce e non presentandosi a lavoro per giorni, prima di rivelare l’intento di raggiungere la compagna a Matera per assistere al parto. Tuttavia nella città della Basilicata non è mai arrivato.

La famiglia avrebbe immediatamente denunciato la scomparsa, ma ad oggi nessuno è riuscito a contattarlo. Le tempistiche della sua scomparsa, a pochi giorni da un evento tanto atteso, stanno allarmando i suoi cari.