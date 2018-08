Una parola di troppo tira l’altra e dalla discussione si rischia di arrivare alle mani. Protagonisti della vicenda un agente di Polizia Locale e un residente del quartiere Madonnella, evidentemente molto arrabbiato.

La zona, dopo aver “subito” in alcuni tratti la pedonalizzazione, anche discutibile, nell’ultimo periodo sembra presa d’assedio dagli eventi che si stanno susseguendo, col risultato che, dopo Papa Francesco, dopo le solite maratone diurne e notturne, dopo Battiti Live, anche questa settimana è in parte transennata.

La cosa, a chi vive qui, non è passata inosservata. Nemmeno ai venditori di pesce del molo San Nicola, in realtà, i cui affari stanno andando molto male come hanno fatto sapere loro stessi, ma questo è un altro capitolo della saga del lungomare chiuso come e quando capita.

Tornando a ieri, nel video che pubblichiamo offuscato per ovvi motivi, manca l’inizio della questione. Oggetto del contendere piuttosto acceso, è la motocicletta del residente, parcheggiata ai margini di piazza Eroi del Mare, davanti a un locale in via Sabino Fiorese. Là, fa notare il Vigile, non può stare, e deve essere spostata.

Il proprietario del mezzo chiede di poterla lasciare sul marciapiede, ma nella conversazione tra i due qualcosa è andato storto. Per il resto vi lasciamo alla visione del video.