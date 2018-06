Emergenza cinghiali, la situazione è ormai fuori controlli. Se da un lato è vero che, con notevole ritardo, sono iniziate le operazioni di cattura degli animali selvatici, è per vero che ormai siamo alla terza o quarta generazione di cinghiali nativi baresi. Se fosse in vigore lo ius soli, questi avrebbero la cittadinanza di diritto. Così non è, ma poco importa, tanto da qui non hanno nessuna intenzione di andarsene e si vede.

Il video che arriva da via Arturo del Bianco, al Nuovo San Paolo, è eloquente: una intera famiglia, con tanti cuccioli al seguito, si abbuffa direttamente dai bidoni dell’organico, non sapiamo se dopo averli rivoltati a terra, il che sarebbe decisamente preoccupante, oppure se dopo averli già trovati così.

Fatto sta che la questione è stata decisamente sottovalutata o almeno mal gestita. Quando la vicenda era ancora all’inizio, sarebbe basto chiudere velocemente i varchi e tutto il resto si sarebbe verosimilmente potuto evitare.