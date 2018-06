Lunghe code sulla statale 16 in direzione nord. La causa di tale disagio è un tamponamento avvenuto all’altezza dell’uscita Aeroporto. Per chiarire la dinamica di quanto è accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Si presume che non ci siano feriti gravi. Il traffico è congestionato per due chilometri.

print