Nella decorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di una cittadina della provincia, al termine di una articolata attività d’indagine, hanno arrestato un 17enne con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Si tratta di un giovane incensurato, studente, che da circa un mese aveva deciso di commerciare piccole dosi di stupefacente del tipo hashish, soprattutto per soddisfare le richieste dei suoi coetanei, i quali si rivolgevano a lui per procurarsi le dosi da persona “fidata” e ad un prezzo vantaggioso.

I Carabinieri hanno ricostruito la rete di vendita del minore, identificando gli altri studenti e sequestrando varie dosi. quindi stanotte hanno deciso di intervenire per mettere fine alla “illecita” attività del giovane, trovando, nella sua disponibilità, nel corso di una perquisizione domiciliare, 8 dosi di hashish, 135 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

E’ stata rinvenuta e sequestrata, inoltre, una pistola giocattolo marca Condor, che il minore aveva abilmente modificato, sostituendo la mola del giocattolo con un percussore e alterando la canna: il risultato è stato che la pistola è risultata trasformata in un arma comune da sparo a tutti gli effetti ed in grado di sparare proiettili di piccolo calibro. Infatti sono stati rinvenuti anche 5 cartucce cal.8 che servivano a caricare l’arma.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, affidato ai genitori in regime di permanenza in casa, in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata nei prossimi giorni.