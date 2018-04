Un ratto schiacciato per strada in via Nicolai, all’altezza dei giardini di piazza Cesare Battisti. La foto è stata pubblicata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro accompagnata dallo sfogo di una cittadina evidentemente stanca del degrado e dell’abbandono di alcune strade cittadine, nemmeno tanto periferiche.

“Le dimensioni del ratto non si possono apprezzare dal ritratto – scrive la donna sul social network – ma sono veramente ragguardevoli. Penso di poterle fornire a breve altre immagini di roditori della medesima specie, ancora in vita, poiché è frequente l’avvistamento di bestie varie in prossimità dei cassonetti e nei giardini”.

La cittadina, in particolare, punta il dito contro la sporcizia e il degrado della zona, un habitat perfetto: “A noi residenti non è negata la sensazione di vivere in prossimità di una discarica. Vogliamo parlare del momento dello svuotamento dei bidoni dell’umido, che grondano acqua lurida diffondendo per ore nell’aria un persistente odore di pesce marcio?”

Alla fine del post, quindi, un appello accorato al primo cittadino: “A pochi metri dalla nuova via Sparano, al di là del muro ideale che sembra separare i suddetti luoghi che, soli, paiono interessare alla civica amministrazione, esiste un altro pezzo di centro città non meno importante che ospita cittadini che pagano le tasse e commercianti tenaci”