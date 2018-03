Seggi aperti anche in Puglia e a Bari per le attese elezioni politiche. Si vota per il rinnovo di Camera e Senato: sono complessivamente 3 milioni e 300mila gli elettori chiamati a votare in Puglia in oltre 4mila seggi. Le prefetture comunicheranno l’affluenza alle urne in tre momenti: alle 12, alle 19, e alle 23,30 quando si avrà l’affluenza definitiva dei votanti.

Per quanto riguarda la provincia di Bari sono poco più di un milione i potenziali elettori: per la Camera dei Deputati (scheda rosa) sono esattamente 1.016.777 tra uomini (489.438) e donne (527.339), mentre per il Senato della Repubblica (scheda rosa), dove bisogna avere almeno 25 anni di età, sono 925.121 (442.427 uomini e 482.694 donne).

Lo spoglio, invece, partirà dal Senato e poi si passerà alla Camera dei deputati. Qualche preoccupazione tra gli addetti ai seggi si registrano anche in Puglia per la novità del tagliando anti-frode, presente sulla scheda, il cui codice alfanumerico dovrà essere annotato accanto al nome dell’elettore e poi, prima che la scheda sia imbucata nell’urna da un membro del seggio, dovrà essere verificato e staccato.