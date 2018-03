Nella tarda mattinata di oggi, in via Crollalanza, a Bari, sono stati arrestati due cittadini somali, il 37enne A.H.H. e il 30enne A.N.A.A., entrambi senza fissa dimora, sorpresi mentre cedevano una dose di marijuana in cambio di 10 euro ad un giovane tossicodipendente.

L’immediata perquisizione personale dei due somali ha consentito di rinvenire 21 grammi di

marijuana suddivisa in tre dosi, pronte per lo spaccio. I due extracomunitari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati portati in carcere.

La scorsa notte nel quartiere Japigia, invece, un’altra pattuglia, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, ha arrestato il 45enne C.G., già destinatario della misura di avviso orale, e il 22enne C.G., trovati in possesso complessivamente di 100 grammi di hashish e 84 grammi di marijuana, nascosti in più parti sia in casa, tra i suppellettili del bagno, che in

giardino fra la vegetazione.

Nel corso delle operazioni uno dei due ha provato a opporre resistenza per cercare di fuggire, ma senza riuscire nel suo intento. Per entrambi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Bari, dovendo rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.