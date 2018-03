Amtab a pezzi, prosegue inesorabile la moria degli autobus, anche in questo 2018 caratterizzato dall’arrivo dei nuovi mezzi, attesi come la cura definitiva per l’aids e rivelatisi poco più che un placebo.

Ieri la vettura 3014 si è fermata in via Piccini, per riportarlo in azienda è stato necessario rimorchiarlo col trattorino: “Chiederò all’Amtab quante avarie si sono verificate nel 201 – ha preannunciato il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Carrieri – perché pare impossibile che anche nuovi bus abbiamo in continuazione problemi. Inevitabili sono diventati i puntuali disservizi”.

