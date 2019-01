L’ondata di freddo che da giorni imperversa sulla regione ha reso inutile il ricorso al frigorifero per la conservazione degli alimenti, così a Bari, in via Marinaccio, qualche zozzone ha deciso di disfarsene, forse per risparmiare sulla corrente elettrica. Se a qualcuno serve, può andare direttamente a prenderlo, è già pronto per l’uso e ed è anche munito di tutti i ripiani interni.

1 di 2