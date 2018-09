Quando un minchia parking denota il mancato senso civico di alcuni baresi. Siamo in via Laterza, nelle vicinanze del palazzo della Telecom, e i proprietari delle moto pensano di poter fare quello che vogliono, anche parcheggiare sul marciapiede.

Con un cartello con su scritto “Per tua informazione sappi che il marciapiede è per i pedoni. Ma noi siamo a Bari e le norme si cambiano, vero?”, il residente scocciato da questo comportamento ha fatto uscire tutta la sua rabbia repressa nei confronti di chi le regole non le rispetta. Di tutta risposta uno dei proprietari della moto non le ha mandate a dire e con un secco “Fatti i cazzi tuoi” ha chiuso il botta e risposta.

Di certo ognuno è libero di fare quello che vuole, ma è anche vero che se ci sono delle norme e regole da rispettare. Se così non fosse vivremmo in un giungla e non in una città che dovrebbe essere civilizzata.

1 di 4