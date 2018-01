Quanto dista la penisola Scandinava, e per la precisione la Finlandia, da Bari? Geograficamente circa 2700 chilometri, ma culturalmente molti di più. Ce ne siamo accorti lo stesso giorno in cui siamo andati a inaugurare la nostra farmacia all’aperto, in cui abbiamo esplorato il parcheggio ex Mulata scoprendo auto rubate abbandonate e un’immensa discarica a cielo aperto. Proprio in questo scenario deprimente abbiamo trovato un libro di geografia abbandonato, aperto proprio sulle pagine riguardanti la Scandinavia.

Una vera e propria isola felice per incivili e sporcaccioni: così si presenta quel fazzoletto di terra compreso fra Mungivacca e Triggiano. Qui i luridi hanno trovato il proprio paradiso: un’intera distesa di campagna abbandonata e incontrollata dove poter gettare rifiuti di qualsiasi genere lontani da occhi indiscreti e soprattutto senza il pericolo di essere scoperti. Per chi invece queste strade le percorre solo per una corsetta è costretto a godersi suo malgrado uno spettacolo indecente.

