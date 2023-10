Lo chef barese Giuseppe Papapicco torna in patria carico di esperienza e di 10 anni di lavoro all’estero. Come riportato da Repubblica, il 30enne non avrebbe più retto la distanza e avrebbe deciso di tornare in Puglia per ottenere anche qui la stella Michelin. Sì, “anche”, perché Giuseppe ha già ottenuto il più rinomato dei riconoscimenti nell’ambito culinario a Sion il 2 ottobre scorso.

La sua carriera

A scrivere, puntualmente, sulla carriera del giovane cuoco barese è la sua scuola superiore, l’Alberghiero di Molfetta nel quale si è diplomato nell’anno scolastico 2011/12. “Giuseppe è attualmente junior sub-chef presso il prestigioso ristorante “Gilles Varone” Rue de Chandolin 52, 1965 Savièse in Svizzera dove, nonostante la sua giovane età, si applica a trasmettere in ogni piatto il frutto della sua esperienza internazionale oltre che della sua creatività – scrivono a gennaio 2023 –. Dopo il diploma Giuseppe inizia il suo percorso professionale presso il ristorante “Il Capriani” di Anversa (Belgio) come Chef de Partie. Successivamente lavora a Londra prima presso “Hai Cenato”, con lo chef Jason Atherton e poi nelle cucine del ristorante “Neptune” nel Main Hotel. La sua carriera continua presso il ristorante “Bibendum” e poi a “The Chedi” come junior sub-chef del ristorante giapponese prima di approdare al ristorante di Gilles Varone. Non possiamo che complimentarci con Giuseppe per l’esperienza fatta in così breve tempo augurandogli traguardi ancora più prestigiosi“, concludono.