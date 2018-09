“Benvenuto autunno”, “arrivederci estate”. Oggi i social sono pieni di post del genere. Peccato che quest’anno l’equinozio d’autunno, l’evento astronomico che segna l’ingresso ufficiale nella nuova stagione, non cade oggi ma fra un paio di giorni, il 23 settembre.

Per la precisione daremo il vero e definitivo addio all’estate alle 3:54 italiane di domenica. L’equinozio, infatti, non è “fisso” ma si verifica in un lasso di tempo compreso fra il 20 e il 24 del mese. La durata dell’anno solare non corrisponde perfettamente a quella dell’anno del calendario: il pianeta impiega 365,25 giorni per ruotare intorno al sole e di conseguenza l’equinozio può “ritardare”.